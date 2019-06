Jawor. Pożar dawnej cukrowni, łuna ognia nad magazynem

Jawor. Przez całą noc strażacy walczyli z ogniem, który wybuchł w dawnej cukrowni, gdzie składowano łatwopalne materiały. Mieszkańcy od lat biją na alarm w sprawie magazynu.

Jak dodaje, w magazynie znajdowały się "duże ilości materiału palnego", jednak trudno powiedzieć, co to dokładnie było. Budynek dawnej cukrowni należy teraz do firmy produkującej paliwa alternatywne. W magazynie składowano przetworzone odpady wykorzystywane m.in. do produkcji cementu.