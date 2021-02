Jasnowidz Jackowski miał czarną wizję. Chodzi o pandemię i konflikt w Europie

Jasnowidz Krzysztof Jackowski doznał kolejnej wizji. Podzielił się nią w nagraniu, które opublikował 4 lutego. Nie ma dobrych wiadomości dla Polaków - według wizjonera nadejdzie kolejna fala koronawirusa . Ciemne chmury zawisną także nad Europą. Mowa o poważnym konflikcie. Jasnowidz przewidział także, kiedy dzieci wrócą do szkół .

- Mam odczucie, że do czasu, aż stanie się wiosna i ciepło, problem z zarazą zacznie się pogłębiać. Ona przyjdzie do nas z zewnątrz. Nagle wszystko z powrotem zacznie się uaktywniać - powiedział w nagraniu jasnowidz Krzysztof Jackowski i dodał, że mogą pojawić się "radykalne restrykcje".

Jasnowidz Krzysztof Jackowski o kolejnej fali koronawirusa i restrykcjach

- To się rozbudzi nagle na nowo, poza Polską. I powstaną radykalne restrykcje. Być może z określeniem prawnych obostrzeń. Mimo że w Polsce nie będziemy widzieli efektów nawrotu zarazy, to i tak nasz kraj zrobi te obostrzenia, wtedy kiedy w Europie coś wybuchnie - przekazał wizjoner.

Jackowski wie także, kiedy dzieci powrócą do szkół. Jednak jak dodał wizjoner, edukacja stacjonarna nie potrwa długo.

- Będzie decyzja, że młodzież wróci do szkół. - Niewiele już tego roku szkolnego zostało. I wtedy właśnie, kiedy młodzież wróci do szkół, być może za dwa, trzy tygodnie, raptem wszystko zamrze. A nasz kraj zrobi restrykcje, jakby to się tyczyło naszego kraju - powiedział jasnowidz.