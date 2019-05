Jaśkowiak po rozmowie z abp Gądeckim: "Wrażenie rozmowy z politykiem PiS"

- Podczas rozmowy z abp Stanisławem Gądeckim miałem wrażenie, że rozmawiam z politykiem PiS - stwierdził w rozmowie z "TOK FM" Jacek Jaśkowiak. Prezydent Poznania przyznał, że wśród poruszanych tematów z przewodniczącym Konferencji Episkopatu pojawił się strajk nauczycieli.

Polityk Platformy Obywatelskiej mówił także o problemie pedofilii w polskim Kościele.W tym kontekście Jaśkowiak stwierdził, że część duchownych nie umie przyznać się do błędu i żałować za grzechy. - Tego brakuje mi również u arcybiskupa Gądeckiego. To jest wypieranie niewygodnych dla tej instytucji faktów - powiedział.

Prezydent Poznania odniósł się także do przemówienia Leszka Jażdżewskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Przypomnijmy: redaktor naczelny "Liberte" wystąpił na uczelni tuż przed wykładem Donalda Tuska. W bardzo mocnych słowach zaatakował Kościół Katolicki. Mówił o "opętaniu przez pieniądze", "świniach taplających się w błocie" i dywagował, co by było, gdyby "Jezus Chrystus był ponownie ukrzyżowany".