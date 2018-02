Jarosław Wałęsa: Chcę żeby ojciec odpuścił sobie politykę. Widzę jak jest poniewierany

- Boje się, że ojciec rządy PiS może przypłacić zdrowiem a nawet życiem - tłumaczy syn Lecha Wałęsy, europoseł PO. - Proszę go żeby zrobił krok w tył i zdystansował się od polityki, bo go wykończą - podkreśla w wywiadzie.

- Widzę jak jest atakowany, poniewierany przez PiS i stronników partii, za to, że ośmiela się krytykować rządzących - mówi.

Obecny europoseł PO wypowiedział się również odnośnie postaci Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Wałęsa określił go mianem "superfaceta".

- Robienie z Lecha Kaczyńskiego symbolu Solidarności jest nie tylko totalną bzdurą, ale również robieniem krzywdy jego pamięci - tłumaczy. - To był superfacet, super człowiek, dobry polityk. Mama zawsze mówiła dobrze o Lechu Kaczyńskim. Można było z nim dojść do porozumienia.

