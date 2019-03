Jarosław Kaczyński zapowiada batalię o wolność w internecie.

Internauci błyskawicznie reagują po słowach wypowiedzianych przez prezesa PiS w Gdańsku. - Dokonamy tego typu implementacji, że wolność zostanie zachowana - mówił w sobotę Jarosław Kaczyński. Polityk skrytykował przyjętą przez Parlament Europejską dyrektywę tzw. ACTA 2

ACTA 2 to potoczne określenie dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Parlament Europejski przyjął nowe prawo, chociaż zdania co do nowego aktu prawnego nadal są podzielone. Nadal dokładnie, co i w jaki sposób zmieni się po przyjęciu nowej dyrektywy.