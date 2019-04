Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie. Wysłał do liderów partii projekt deklaracji

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w środowym oświadczeniu poinformował o podpisaniu projektu deklaracji, która ma zagwarantować niewprowadzenie w Polsce euro, zanim kraj nie osiągnie poziomu gospodarczego równego np. Niemcom. Przesłał ją do podpisu innym liderom partyjnym.

- Wysłałem przed chwilą do liderów partii projekt deklaracji, którą sam już podpisałem. To ponadpartyjna deklaracja, która odnosi się do interesów finansowych naszych obywateli - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński. I dodał, że liczy na podpisy również z ich strony.