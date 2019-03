Jarosław Kaczyński spotka się z kolejnym antyimigranckim liderem

Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotka się w środę z liderem hiszpańskiej partii VOX. Antonio Sabascal jest znany ze swoich antyimigranckich i ksenofobicznych wypowiedzi. Pierwsze sondaże przed majowymi eurowyborami dają jego ugrupowaniu szansę na zdobycie kilku mandatów.

O spotkaniu liderów poinformował we wtorek na Twitterze Tomasz Poręba. Polityk Prawa i Sprawiedliwości jest szefem kampanii przed majowymi wyborami do Brukseli. Jak zaznacza Poręba, spotkanie będzie dotyczyło przyszłego sojuszu, a także współpracy w Parlamencie Europejskim. To kolejne "europejskie" spotkanie lidera Zjednoczonej Prawicy z zagranicznymi politykami.