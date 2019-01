Jarosław Kaczyński chory. "Stan podgorączkowy i chrypa"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński miał wziąć udział w konwencji Porozumienia Jarosława Gowina. Odwołał jednak przyjazd z powodu choroby. Ma stan podgorączkowy i chrypę.

Konwencja ugrupowania Gowina odbyła się w Krakowie. Zamiast Kaczyńskiego pojawiła się na niej Beata Szydło . - Trzy lata przywództwa prezesa Jarosława Kaczyńskiego , któremu życzymy, by jak najszybciej pokonał wirusa - powiedział Gowin podczas konwencji.

Prezesa PiS zmogła choroba. - Mamy sezon infekcji. Prezes ma lekko zachrypnięty głos i prawdopodobnie stan podgorączkowy – mówi Adam Bielan z PiS. Polityk podkreśla, że Kaczyński najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu wróci do pracy. – To nic poważnego – zaznacza Bielan. Do identycznej sytuacji doszło w 2017 r. Z powodu choroby Kaczyński nie pojawił się na konwencji partii Gowina.