Jarosław Jakimowicz rozpłakał się na wizji. Wygłosił nowe oświadczenie

Do emocjonalnego wystąpienia Jarosława Jakimowicza doszło w sobotni poranek w programie "W kontrze". - Tydzień temu zostałem posądzony o gwałt, o coś, czego nigdy w życiu nie zrobiłem. Zostałem posądzony nie przez sąd, nie przez policję, nie przez prokuraturę, nie przez adwokata, nie przez poszkodowanego, ale przez człowieka i jego post w internecie - mówił aktor.

Podkreślił, że na wygłoszenie przez niego oświadczenia zgodziły się władze Telewizji Polskiej, a on sam robi to z szacunku dla widzów i współpracowników. - Zniszczyliście jakąś część mojego życia, część życia moich dzieci i moich przyjaciół, ale ja udowodnię w sądzie moją niewinność, bo prawda jest jedna. Ja jestem niewinnym człowiekiem. Nie zniszczycie mi życia - stwierdził Jakimowicz, odnosząc się do kierowanych w jego stronę zarzutów ws. gwałtu.