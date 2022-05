Jarosław Gowin: PiS postępowało sprzecznie z interesem państwa

Jarosław Gowin: Przedterminowe wybory były realnym scenariuszem

Zdaniem byłego polityka obozu rządzącego przedterminowe wybory były realnym scenariuszem. Dopytywany przez Beatę Lubecką Gowin powiedział, że Jarosław Kaczyński brał to bardzo poważnie pod uwagę jeszcze latem ubiegłego roku. – Kiedy przekonywał mnie do poparcia dla Polskiego Ładu. Wtedy liczył na to, że Polski Ład przyniesie zdecydowany wzrost notowań w PiS i myślał o przedterminowych wyborach na wiosnę 2022 roku – zdradził prezes Porozumienia.