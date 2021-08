Jarosław Gowin gościem programu "Tłit"

Zbigniew Ziobro i Patrycja Kotecka-Ziobro w nieruchomościach mają 5 mln złotych. Na co dzień mieszkają w domu należącym do niej, na weekendy jeżdżą do jego posiadłości. Żadnej z nieruchomości nie kupili razem. Gdy ich o to zapytaliśmy, małżeństwo próbowało zablokować publikację artykułu.