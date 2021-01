Jarosław Gowin gościem programu "Tłit"

Szczepienia kolejnej grupy - osób z grupy "1" - ruszy już 25 stycznia. Zapisy na szczepienia przeprowadzane są wśród osób z grupy 80+, a od piątku 22 stycznia także seniorzy w wieku od 70 do 80 lat. W kolejnych tygodniach i miesiącach zapisy na szczepienia ruszą także wśród osób przewlekle chorych, seniorów powyżej 60. roku życia, a także służb mundurowych i nauczycieli.

Jak podkreśla rząd, do końca marca do Polski dostarczone zostanie 3,1 mln dawek szczepionek. Oznacza to, że nie wszystkie osoby z grupy "1" zostaną zaszczepione w I kwartale 2021 roku. Szczepionek, jak informuje rząd, może zabraknąć już dla seniorów z grupy 70+. Grupa ta liczy około 2,7 mln osób, z czego dostępnych szczepionek dla tych seniorów jest około 1,2 mln.