Janów. Samochód wypadł z drogi. Dwuletnie dziecko nie żyje

Dwuletnie dziecko nie żyje - to tragiczny efekt wypadku, do którego doszło w poniedziałek w gminie Janów. 18-letnia kierująca i jej 26-letni pasażer trafili do szpitala. Jak ustalili policjanci, przyczyną zdarzenia było prawdopodobnie niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Janów. Samochód wypadł z drogi. Dwuletnie dziecko nie żyje (Getty Images)