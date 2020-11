Jan Paweł II w raporcie Watykanu. Ks. Kobyliński komentuje

Kapłan podkreślił, że "dramat pedofilii klerykalnej w amerykańskim KK trwa od drugiej połowy lat 80. XX wieku". - Niestety ten ogromny dramat moralny Kościoła ma w dużej części polską twarz, ponieważ skoro 15% katolików w Stanach to Amerykanie polskiego pochodzenia, to również duchowni i pokrzywdzone dzieci będą stanowić około 15% całości krzywdzących i krzywdzonych - stwierdził ks. Kobyliński.

Raport Watykanu. Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele?

- Wszystko wskazuje na to, że ta wiedza była w Watykanie powszechna, prawdopodobnie dotarła też do Jana Pawła II. Ale pamiętajmy, że było to w ostatnim okresie jego pontyfikatu. Trzeba by prześledzić wszystkie etapy wielkiej kariery McCarricka, ponieważ pierwszej nominacji na biskupa pomocniczego dokonano już w 1977 r. - tłumaczył duchowny.