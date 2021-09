Jan Grabiec gościem programu "Tłit"

- Panie Donaldzie, może pan ze swoją partią rozpisać referendum. Ja wam pomogę je rozpisać i zagłosuję zgodnie z wolą obywateli, jeśli chodzi o związki partnerskie - zwrócił się w środę do Donalda Tuska w TVP1 lider Kukiz‘15 Paweł Kukiz. Co na to PO?