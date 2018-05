Jakubiak nie sprzeda browarów Chińczykom. "Wolę kogoś z Polski"

- Może to nie jest biznesowe podejście, ale jeśli będę miał wybór, to wolę sprzedać moje browary komuś z Polski - mówi WP Marek Jakubiak, poseł Kukiz '15. Ucina pogłoski, że produkcja "Ciechana" mogłyby trafić w ręce biznesmenów z Chin.

- Bardzo chciałbym, żeby był to podmiot polski i robię wszystko, żeby tak było. Może to nie jest biznesowe podejście, ale jeśli będę miał wybór, to wolę kogoś z Polski - mówi polityk.

- Może niepotrzebnie o nich mówiłem, strzeliłem to tak na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Owszem, kilka miesięcy temu Chińska Republika Ludowa oglądała moje browary, ale potem okazało się, że jeżdżą po całej Europie i czegoś szukają. Do mnie się jednak nie odezwali, więc ta opcja nie wchodzi w grę - wyjaśnia. Dodaje jednak, że jest "pozytywnie zaskoczony" zainteresowaniem potencjalnych nabywców swoimi browarami.

Przez piwo do Europy

Poseł z klubu Kukiz'15 twierdzi, że sprzedaje zakłady, bo będąc w polityce nie ma czasu na "zajmowanie się wszystkim". Poza tym chce, by "zrobiły duży krok do przodu", a tego nie może im zapewnić. Chodzi m.in. o plany eksportowe.

- Odbudowanie przemysłu piwowarskiego i innych przemysłów nadal leży w kręgu moich zainteresowań. Nie wycofuję się z tego, przechodzę po prostu do dużo poważniejszych zadań - mówi poseł. - Inwestycja w Darłowie będzie bardzo kosztowna, to będzie kilkadziesiąt milionów złotych. Będzie też innowacyjna, bo straram się wyprzedzać trendy i być zawsze o krok do przodu. Mam nadzieję, że to, co zademonstruję w inwestycji darłowskiej zainspiruje tysiące Polaków i znowu powstaną nowe browary regionalne i tym podobne przedsięwzięcia - zapowiada polityk.