"Jakimi jesteście ludźmi?" Piotr Zaremba krytykuje TVP

Mocne słowa historyka i dziennikarza "Sieci", Piotra Zaremby po emisji materiału o śmierci Jana Olszewskiego w "Wiadomościach" TVP. " Na Sądzie Ostatecznym też będziecie się zasłaniać TVN-em?" - pyta Zaremba.

Piotr Zaremba od listopada 2012 roku publikuje w tygodniku "Sieci". Tym razem opublikował wpis na Facebooku, który jest polemiką do felietonu Łukasza Warzechy wzywającego do dyskusji o telewizji publicznej.

"Żadnego momentu na dyskusję nie ma, dopóki PiS ma znośne sondaże" - stwierdził Zaremba. "Wszelkie odwoływanie się do standardów, racji, moralności jest daremną retoryką. Nawet jeśli coś powie Rada Etyki Mediów czy skrzywi się jeden czy drugi polityk obozu rządowego" - czytamy we wpisie dziennikarza.

Zaremba pytał "w jaki sposób Wiadomości TVP w materiale o śmierci Jana Olszewskiego zdołały pomieścić atak na długą listę wrogów". "Były premier w swoim ostatnim publicznym wystąpieniu apelował o narodowe pojednanie. Naprawdę to dobry moment na porachunki?" - zastanawia się redaktor.

"Naprawdę myślicie, że Olszewski by chciał takiego uczczenia jego pamięci? Zresztą ten materiał zmienił się niepostrzeżenie w płomienną obronę telewizyjnych Wiadomości. Olszewski , 4 czerwca, was tyle obchodzi co zeszłoroczny śnieg" - wymienia Piotr Zaremba.