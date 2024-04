Jakie są najważniejsze kompetencje samorządów lokalnych?

Przykłady zadań własnych realizowanych przez samorządy lokalne

Choć już w art. 166 ustawy zasadniczej wskazano, że jednostki samorządu lokalnego wykonują zadania własne, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, nie wymieniono jednocześnie, co właściwie do takich zadań się zalicza. Gmina, jako najmniejsza jednostka samorządu terytorialnego, ma kompetencje służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. Należą do nich: