WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze Artykuł sponsorowany opony 1 godzinę temu Jaki wybrać opony na zimę? Konieczność wymiany opon z letnich na zimowe to obowiązek, którego nie można zlekceważyć. To kwestia bezpieczeństwa, której nie można zlekceważyć, bo za taką nonszalancję można bardzo drogo i boleśnie zapłacić. Wybierając opony zimowe, należy postawić na sprawdzone rozwiązania, opony ciche, o dobrej przyczepności. To nie musi być klasa premium, musi to być jednak komplet, który zapewni bezpieczną i komfortową jazdę w każdych warunkach. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) 1. Zimowy horror

2. Gdy liczy się hamowanie

3. Dla tych, dla których liczy się komfort

4. Testy opon Zimowy horror Konieczność kupna nowych opon zimowych potrafi przyprawić o ból głowy niejednego kierowcę. Nie chodzi wyłącznie o cenę takiego zakupu, ale o setki modeli (https://allegro.pl/kategoria/do-samochodow-osobowych-zimowe-257691) o bardzo zróżnicowanych osiągach, wśród których kierowcy, który nie jest profesjonalistą dość ciężko się odnaleźć. Porada przyjaciół w tym przypadku na niewiele może się zdać, bowiem ilu kierowców tyle najczęściej polecanych przez nich modeli opon. Jednym zależy bowiem bardziej na doskonałej przyczepności, inni mierzą opony pod względem długości drogi hamowania. Jeszcze inni zwracają uwagę przede wszystkim na komfort jazdy oferowanej przez dany model. Można się oczywiście zdecydować na przewodnik, jakim są testy organizowane przez czasopisma motoryzacyjne i stowarzyszenia motoryzacyjne. Tutaj zawsze jest z kolei pytanie, czy dany producent nie zadbał o to, aby znaleźć się w tym zestawieniu. W końcu są rankingi popularności. Wydaje się jednak, że przede wszystkim należy kierować się swoimi potrzebami, oczekiwaniami, a jednocześnie poszukiwać profesjonalnej wiedzy o oponach zimowych. Gdy liczy się hamowanie Pomocą kierowcą służą między innymi europejskie etykiety na oponach. Znajduje się na nich informacja dotycząca drogi hamowania na mokrej nawierzchni. Trzeba oczywiście brać poprawkę na to, że mowa jest o mokrej nawierzchni, a nie o jeździe po śniegu, aczkolwiek z drugiej strony to właśnie z mokrą nawierzchnią w sezonie jesienno-zimowym kierowcy mają do czynienia najczęściej. Najlepszy wynik to klasa „A”, a najgorszy to „G”. Warto jednak zwrócić uwagę, że różnica miedzy drogą hamowania opony A i opony B to już aż 3 metry. Nie bez powodu mechanicy powtarzają, że na oponach nie ma co oszczędzać. Opony zimowe Nokian (https://allegro.pl/kategoria/do-samochodow-osobowych-zimowe-257691?marka=Nokian) pod tym względem prezentują się bardzo dobrze, podobnie jak niektóre modele Pirelli czy Winter. Dobrze, aby opona zimowa była skonstruowana tak, by można był sprawnie pokonywać krótkie odcinki w mieście i dłuższe podmiejskie trasy. Są już dostępne modele, które sprawdzają się i na suchej, mokrej i zaśnieżonej drodze. Nie musisz jednak stawiać od razu dla klasę premium. W wersji ekonomicznej również da się znaleźć opony o krótkiej drodze hamowania, którą umożliwia zastosowanie w oponie gumy krzemianowej nanokompozytowej, które umożliwia także dobrą przyczepność. Dla tych, dla których liczy się komfort Komfort w przypadku opony oznacza przede wszystkim cichą pracę. Dobra opona zimowa nie wpada w wibracje, nie hałasuje, jej praca nie jest więc zauważalna ani dla kierowcy, ani dla pasażerów. Tutaj po raz kolejny z pomocą przychodzą etykiety, które informują o poziomie generowanego przez opony hałasu. Hałasem na poziomie 67/68 dB mogą się już na przykład pochwalić niektóre opony Pirelli (https://allegro.pl/kategoria/do-samochodow-osobowych-zimowe-257691?marka=Pirelli). Poziom hałasu tych opon porównywalny jest do pracy naprawdę cichego odkurzacza. Takie wyniki uzyskuje się dzięki nowoczesnej mieszance gumowej, odpowiednio dopracowanemu układowi rowków kierunkowej rzeźby bieżnika, do tego dochodzą małe opory toczenia i doskonała wręcz przyczepność. Taka opona zapewnia komfort jazdy, dobre prowadzenie na śniegu, lodzie i mokrej nawierzchni. Testy opon Co sezon takie wielkie tytuły jak „Auto Bild”, „Auto Zeitung” sprawdzają od kilkunastu do kilkudziesięciu modeli potencjalnie najlepszych na rynku opon. Czy można w 100% zaufać któremukolwiek z nich. Raczej nie. Każdy z tych testów jest uśredniony, każdy z tych testów przedstawia ogólne wyniki, każdy z nich ma odpowiadać na potrzeby bardzo różnych kierowców, a ty to przecież ty. Jeśli chcesz już kierować się testami motoryzacyjnymi, to przejrzeć kilka konkurencyjnych, nie ograniczaj się do jednego, zestaw, porównaj, wyciągnij wnioski. Przede wszystkim jednak zwrócić uwagę na te modele, które posiadają cechy, które liczą się dla ciebie, dla specyfiki trasy, po której codziennie się poruszasz. Warto patrzeć na kryteria oceny, na szczegółowy opis cech, wad i zalet, a nie tylko przyglądać się pierwszym trzem miejscom i porównywać ceny tych modeli. To, co dla jednego kierowcy będzie rozwiązaniem idealnym, dla ciebie nim wcale być nie musi, dlatego uważniej przyjrzyj się rankingom, testom, wysłuchaj opinii przyjaciół i przeczytaj rekomendacje na stronach internetowych. W końcu zapytaj o zdanie swojego mechanika, w końcu nikt oprócz ciebie i jego nie zna tak dobrze twojego samochodu. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące