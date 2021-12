Jak zostałem "radnym". Z Urzędu Miasta Warszawy przez lata wyciekały dokumenty

W połowie grudnia wchodzę na zdalne zebranie Rady Społecznej Szpitala Zakaźnego, jednej z najważniejszych placówek medycznych w stolicy. Dlaczego w ogóle trafiam na to spotkanie? To efekt jednej z historii, które nie powinny były się wydarzyć, ale się wydarzyły. Przez ponad trzy lata, aż do wspomnianego zebrania odbywającego się w połowie grudnia, wrażliwe dokumenty z Urzędu Miasta Warszawa oraz Szpitala Zakaźnego zamiast do radnego PiS, wędrowały na prywatny adres mailowy prywatnej osoby, która - pomimo zgłaszania pomyłki - w końcu straciła cierpliwość i zgłosiła sprawę do mnie jako dziennikarza.