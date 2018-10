Jak uchronić się przed wyciekiem poufnych informacji z sieciowych drukarek?

Myślisz, że dane Twojej firmy są bezpieczne? Jedynie 41% respondentów stosuje zabezpieczenia sieci w firmowych drukarkach. Takie są przynajmniej alarmujące wyniki badań Spiceworks przeprowadzonych na grupie 309 pracowników odpowiedzialnych za systemy informatyczne w Ameryce Północnej, obszarach EMEA i APAC.

Tymczasem w 2016 r. aż 74% badanych doświadczyło zewnętrznych naruszeń zabezpieczeń lub zagrożeń bezpieczeństwa, a 70% – wewnętrznych. Podczas gdy specjaliści IT skupiają się na ochronie innych urządzeń końcowych – komputerów i urządzeń przenośnych – firmowe drukarki pozostają bezbronne wobec cyberataków.

Konsekwencje złamania zabezpieczeń sieciowych

Trzy najczęstsze naruszenia zabezpieczeń sieciowych to instalacja złośliwego oprogramowania, wirusów i próby wyłudzania danych. Pierwsze dwie rzeczy oznaczają przestoje w firmie związane z oczekiwaniem na naprawę problemów technicznych oraz oczekiwanie na zakończenie prac serwisu. Jednak szczególnie niebezpieczny dla interesów oraz wizerunku firmy jest wyciek poufnych danych. W praktyce może on oznaczać nawet kradzież tożsamości, która następnie wykorzystana zostanie w Internecie bez zgody właściciela danych. Rozpowszechnianie obraźliwych treści, kontrowersyjnych poglądów to tylko jedna strona medalu – gorzej jeśli złodziej wykorzysta skradzioną tożsamość, by oszukiwać nieświadomych konsumentów.

Wyobraź sobie, że haker pod szyldem Twojej firmy sprzedaje usługi klientom. Jednak czyni to tylko na papierze, bo do rzeczywistego przejścia własności produktów lub wykonania usługi nigdy nie dojdzie. Klient domaga się zwrotu pieniędzy – dzwoni, wysyła maile... Ale nie do złodzieja, lecz do Ciebie. Przecież w stopce na stronie internetowej widnieje adres Twojej firmy!

Znacznie poważniejszym w skutkach zagrożeniem jest podmiana wykorzystywanych przez router adresów. Podrobione adresy przekierowują użytkownika na stronę łudząco przypominającą witrynę internetową Twojej firmy, np. wykorzystującą wrażliwe dane. Nie trzeba tłumaczyć, czym może się to skończyć. Jeśli prowadzisz bank, Twój potencjalny klient może przekazać swoje poufne dane osobowe złodziejowi, a w konsekwencji zostać narażony na poważne straty finansowe. Od kogo będzie żądał odszkodowania?