Jak rozpoznać świeże jajko? Wystarczy szklanka wody

Jajko należy zanurzyć w wodzie. Aby to zrobić, należy nalać sporo wody do szklanki, garnka lub miski i położyć jajko w pozycji poziomej na dnie naczynia. Świeże jajko nie zmieni pozycji, natomiast jajko zepsute może obrócić się do pozycji pionowej i zacząć unosić się do góry lub nawet sięgnąć powierzchni. Dzieje się tak, ponieważ nieświeże jajka mają w sobie dużo powietrza.