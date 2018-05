Jak poznać realną wartość spółki giełdowej w 27 sekund?

Po odbyciu tysięcy rozmów z czytelnikami mojego portalu, stwierdziłem, że wcale nie brak pieniędzy jest największą przeszkodą przed inwestowaniem na giełdzie ale zwykły brak czasu.

Po pierwsze, należy inwestować przede wszystkim długoterminowo, a to oznacza, że nie interesują nas chwilowe wahania kursów spółek giełdowych, a znając realną ich wartość, cierpliwie czekamy na żniwa – niekiedy nawet kilka lat. Nie oznacza to absolutnie tego, że zupełnie zapominamy o naszych inwestycjach. Co kwartał spółki publikują przecież wspomniane wyżej sprawozdania finansowe a oprócz tego komunikują się z rynkiem również na bieżąco, wysyłając oficjalne komunikaty ale również organizując konferencje wynikowe czy czaty inwestorskie. Warto oczywiście trzymać rękę na pulsie ale twierdzenie, że to wszystko zajmuje bardzo dużo czasu jest mitem a jeśli zdamy sobie sprawę ile godzin tygodniowo spędzamy zupełnie bezproduktywnie, to stwierdzimy, że omija nas możliwość robienia czegoś co może przynosić nam dodatkowe dochody.