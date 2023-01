"Jak nie zapłacisz, to go zabijemy". Kosztowny żart trzynastolatków

Mieszkanka Nowej Dęby w woj. podkarpackim przeżyła chwile grozy. Nieznany jej mężczyzna podczas rozmowy telefonicznej zagroził, że jeśli nie zapłaci okupu, to zginie ktoś z jej bliskich. Okazało się, że był to makabryczny żart dwóch nastolatków. Może on słono kosztować ich opiekunów.