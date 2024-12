Jak małe i średnie firmy mogą korzystać z Funduszy Europejskich

Niektóre firmy podchodzą do rozwoju bardziej ambitnie. Chcą prowadzić badania i wprowadzać do swojej działalności innowacyjne rozwiązania. Takie działania fundusze unijne wspierają jeszcze bardziej. Dzięki temu firma może tu liczyć na dotację. Samodzielne prowadzenie badań albo zakup usługi badawczej można dofinansować w programach regionalnych . Konkurs trwa np. w województwie wielkopolskim . Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań także jest możliwe dzięki funduszom w regionach.

Zastosowanie w firmie ekologicznych rozwiązań czasem wynika z przepisów prawa, a czasem z inicjatywy przedsiębiorcy. Może to bowiem obniżyć koszty działalności. Zmniejsza zużycie energii czy produkcję odpadów. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich na termomodernizację swoich budynków albo wprowadzenie efektywnych energetycznie rozwiązań w firmie. Pieniądze są dostępne w programach regionalnych w formie pożyczek. Są one udzielane przez pośredników finansowych wybranych BGK.

Bank Gospodarstwa Krajowego ma też inne instrumenty dla firm, które chcą oszczędzać energię. Jeden z nich to Kredyt ekologiczny. Przedsiębiorca może wziąć kredyt w banku komercyjnym, a potem wnioskować do BGK o tzw. premię ekologiczną. Jeśli ją otrzyma, przeznaczy ją na spłatę kredytu bankowego. Wnioski można składać do końca stycznia 2025 r. Drugi instrument BGK to Gwarancja Ekomax. Jest ona zabezpieczeniem kredytu, który bierze firma na wprowadzenie ekologicznych rozwiązań. Oba te programy (Kredyt ekologiczny i gwarancja Ekomax) są finansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.