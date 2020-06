Jak głosować w czasie pandemii koronawirusa?

Jak głosować w czasie epidemii COVID-19? Głosowanie w lokalu wyborczym?

Jak głosować podczas pandemii koronawirusa? Głosowanie korespondencyjne

Jak głosować? Jeśli ktoś przed wyborami zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, mógł oddać głos korespondencyjnie. Oznacza to, że otrzymał wcześniej pakiet wyborczy pod wskazany adres. Następnie wypełnioną kartę do głosowania i oświadczenie do głosowania w zaklejonej kopercie zwrotnej należało umieścić w nadawczej skrzynce Poczty Polskiej, ewentualnie zanieść do urzędu gminy, gdzie jesteśmy w spisie wyborców, w godzinach jego pracy. Należało to zrobić do 26 czerwca. Co, którzy nie zdążyli, mogą jeszcze zanieść wypełnione pakiety wyborcze w dniu wyborów prezydenckich, 28 czerwca, do obwodowej komisji wyborczej, w godzinach głosowania.