Jak głosować korespondencyjnie w II turze wyborów 2020? Instrukcja

Przed nami II tura wyborów prezydenckich 2020. W niedzielę 12 lipca w lokalach wyborczych będzie można oddać głos na jednego z dwóch kandydatów. Niektórzy jednak zagłosują już wcześniej. Jak wygląda głosowanie korespondencyjne?

Wybory 2020. Jak głosować korespondencyjnie?

Głosowanie korespondencyjne to jedna z możliwości głosowania w wyborach prezydenckich 2020. Oznacza to, że nie trzeba iść do lokalu wyborczego, by zagłosować, ale można oddać głos, wypełniając pakiet wyborczy, który zostanie dostarczony na podany adres.

Jak głosować korespondencyjnie? Kto może głosować korespondencyjnie?

Korespondencyjnie zagłosują tylko te osoby, które odpowiednio wcześnie zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego. Są to wyborcy, którzy głosowali tak już w I turze, a także ci, którzy przebywają na kwarantannie i zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego do 7 lipca 2020. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wyborcy dopiero teraz dowiedzieli się lub dopiero dowiedzą, że nie będą mogli wychodzić z domu w dniu wyborów 12 lipca, na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego jest czas do 10 lipca.

Jak głosować korespondencyjnie? Zasady

Wyborcy, którzy będą głosowac korespondencyjnie, otrzymaja pakiet wyborczy, który zawiera karte do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o samodzielnym i tajnym głosowaniu, kopertę zwrotną oraz instrukcję, jak głosować.

Aby oddać głos korespondencyjnie należy:

- wypełnić kartę do głosowania, stawiając znak "X" przy nazwisku tylko jednego kandydata

- umieścić kartę do głosowania w kopercie na karte do głosowania i ją zakleić

- wypełnić i podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu

- zaklejoną kopertę zawierającą kartę do głosowania oraz wypełnione oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu umieści w kopercie zwrotnej

- zakleić kopertę zwrotną

- na kopercie zwrotnej wpisać numer komisji wyborczej i jej adres

- kopertę zwrotną umieścić w nadawczej skrzynce pocztowej Poczty Polskiej najpóźniej 10 lipca lub w dniu głosowania, 12 lipca w godzinach od 7:00 do 21:00, zanieść ją osobiście do komisji wyborczej, ewentualnie poprosić o to zaufaną osobę.