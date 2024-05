Jak festiwal zakupowy, to Allegro! Rusza Smart! Week – obniżki nawet do -50%!

Popularność różnego rodzaju programów lojalnościowych ciągle rośnie. Jak pokazują dane badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Allegro, ponad osiem na dziesięć osób jest ich aktywnymi użytkownikami, a aż 3/4 badanych deklaruje, że regularnie korzysta z maksymalnie 5 programów lojalnościowych[3]. Co więcej, niemal co druga osoba deklaruje, że chętnie dołączy do kolejnych atrakcyjnych programów. Co nas do tego przekonuje? Przede wszystkim różnego rodzaju korzyści (83%) płynące z bycia częścią programów lojalnościowych. Jest to według badanych również dobry sposób na oszczędzanie (81%). W całym procesie zakupowym kluczowymi aspektami są oszczędności na kosztach dostawy i wygodny proces zakupowy. Na podstawie często wykorzystywanych programów lojalnościowych, badani najlepiej (82%) oceniają możliwość korzystania z aplikacji mobilnej, a co piąty z nich sprawdza okazje i korzysta z programów w trakcie każdych zakupów.