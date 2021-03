Jadwiga Emilewicz chciałaby wspólnego świętowania w Dniu Kobiet

Jadwiga Emilewicz o protestach w Dniu Kobiet

Była minister rozwoju pytana o odbywające się 8 marca protesty kobiet , stwierdziła, że rozumie część postulatów demonstrantów, ale wolałaby, by dialog o problemach kobiet miał inną formę. - Wolałabym żebyśmy go świętowały Dzień Kobiet razem. Abyśmy były w stanie mówić o naszych różnych marzeniach i oczekiwaniach, bo przecież nie jest tak, że Polka jest jedna - powiedziała.

Na pytanie o ogromne siły policji skierowane do Warszawy na protesty, stwierdziła, że to skutek dbałości MSWiA o bezpieczeństwo demonstrujących. - Nadmierna liczba policji na ulicach Warszawy jest efektem tego, że szef MSWiA chce zapewnić bezpieczeństwo kobietom. Tak sobie tłumaczę te liczebność policji - mówiła Emilewicz w Polsat News.

Strajk Kobiet. Protest w Dniu Kobiet. Policja wynosi protestujących

Posłanka odniosła się również do złożonej przez klub Lewicy propozycji zaostrzenia kar za gwałt. - Nie widziałam tej propozycji Lewicy, ale karanie tego typu czynów jak najsurowiej jest czymś, z czym się oczywiście zgadzam. Ale to dzisiaj nie jest największy problem kobiet. Problemem kobiet jest możliwość łączenia wielu życiowych ról - oceniła.

Jadwiga Emilewicz o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy

Emilewicz nie chciała komentować sporu, jaki wybuchł w jej dawnej formacji między Jarosławem Gowinem a Adamem Bielanem. Odniosła się jednak do sytuacji w całym obozie rządzącym. - Zjednoczona Prawica wciąż cieszy się największym poparciem społecznym i jeśli chce utrzymać to poparcie, to musimy doprowadzić do tego żebyśmy nie zajmowali się sami sobą - powiedziała.