PiS. Jackowski o Terleckim: "Przykre są dla mnie te słowa"

- Prawdę mówiąc, mi ręce opadają. Już nie wiem, czy dywanik cokolwiek pomoże. On tu naprawdę jest szkodnikiem - powiedział w czwartek o Jackowskim Ryszard Terlecki. Choć senator Jackowski twierdzi, że słowa wicemarszałka go nie dotknęły, to w pierwszym przypływie złości odpowiedział, że Terlecki nie nadaje się ani na szefa klubu PiS, ani na wicemarszałka.

Senator Jackowski w porannej rozmowie w TVN24 odniósł się do sprawy jego konfliktu z szefem klubu PiS Ryszardem Terleckim . Tłumaczył swoje wzburzenie i raz jeszcze skomentował wypowiedź Terleckiego. - Przykre są dla mnie te słowa, ponieważ akurat należę do polityków, którzy poważnie traktują nasze zobowiązania programowe, zawsze broniłem programu PiS. Jeśli krytykowałem obóz Zjednoczonej Prawicy, to wtedy, kiedy następowało odejście od deklaracji naszych liderów. Wypowiadałem się krytycznie o Piątce dla zwierząt, która jest sprzeczna z naszym programem - wyjaśniał Jackowski.

Senator Jackowski apeluje o większą kulturę dialogu

Jego zdaniem wymiana zdań, do której doszło z udziałem wicemarszałka Terleckiego, wynika właśnie z niedostatku kultury. Jackowskiemu brakuje także bardziej bezpośredniej formy kontaktu i ubolewa, że nie rozmawiają już ze sobą nawet na sejmowych korytarzach. - Rozmowy dotyczące kwestii personalnych nie powinny się odbywać w mediach. Ja zareagowałem na publiczną wypowiedź pana Terleckiego. Skoro zamiast spotkania ze mną postanowił publicznie komentować to, co robię jako senator, to ja musiałem publicznie na to zareagować - wyjaśnił senator i dodał, że jeśli szef ma do niego jakieś uwagi, to czeka na jego telefon.