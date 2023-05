Jachtem i samolotem. Multimilioner chciał uciec z więzienia

To miała być wielka ucieczka

Multimilioner z podwójnym obywatelstwem (francuskim i amerykańskim), John Manchec został po raz pierwszy aresztowany w grudniu 2014 roku. Usłyszał 49 zarzutów posiadania pornografii dziecięcej. Po wpłaceniu 500 tys. dolarów kaucji (ponad 2 mln zł) opuścił celę i wyjechał do swojego średniowiecznego zamku Chateau Pechrigal we Francji. Ostatecznie jednak w 2020 roku został zatrzymany podczas pobytu na Dominikanie i poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych.