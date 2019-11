Jacek Sasin o kandydaturach PiS do TK. "Przeszkadzają politykom opozycji"

- Myślę, że kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego przeszkadzają politykom opozycji - tak Jacek Sasin ocenia nominacje PiS do TK. Według niego Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz oraz Elżbieta Chojny-Duch "to osoby, które wiele poświęciły w życiu publicznym". Wskazał na ich zaangażowania w budowaniu reformy sądownictwa.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Sejm. Stanisław Piotrowicz i Jacek Sasin (East News)

W piątek klub PiS zgłosił kandydatury na sędziów TK: Stanisława Piotrowicza, Krystyny Pawłowicz i Elżbiety Chojny-Duch. Tę informację przekazał w poniedziałek Ryszard Terlecki, co wywołało burzę w środowisku sędziowskim i politycznym. O to był pytany Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

- Kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego są bardzo dobre i merytorycznie przygotowane. Cała trójka jest prawnikami z dużym dorobkiem i dużym doświadczeniem w działalności publicznej - powiedział wicepremier na antenie Polsat News.

- Myślę, że kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego przeszkadzają politykom opozycji. Są to osoby, które wiele poświęciły w życiu publicznym, chociażby w trakcie reformy sądownictwa - dodał Sasin.

Zobacz: Pikieta pod domem Kaczyńskiego. Stanowcza reakcja Leszka Millera

Polityk był również pytany o wpis Grzegorza Schetyny na Twitterze. Lider PO napisał, że: "prezes PiS Jarosław Kaczyński proponując do TK prokuratora stanu wojennego, b. posłankę od 'unijnej szmaty' i świadka koronnego PiS przed komisją śledczą ds. VAT pokazuje, jak chce upokarzać państwo".

- Upokorzenie państwa jest wtedy, kiedy łamie się zasady konstytucji. Kiedy koledzy Grzegorza Schetyny i on sam, jako poseł PO, niezgodnie z przepisami konstytucji wybierali "na zapas" członków TK, czym spowodowali kryzys tej instytucji - stwierdził Jacek Sasin.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl