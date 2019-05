Jacek Saryusz-Wolski gościem programu "Wyborczy Grill"

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 już w najbliższą niedzielę. Jacek Saryusz-Wolski będzie gościem w kolejnym odcinku programu "Wyborczy Grill". Europoseł stanie w ogniu pytań naszego dziennikarza, a także tych, skierowanych od Was. Wraz z Markiem Kacprzakiem serdecznie zapraszamy.

Urodzony w Łodzi w 1948 roku. Polski ekonomista, polityk i europoseł od przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Od 1991 roku był pełnomocnikiem rządu ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej. Funkcję tę pełnił do 1996 roku, a następnie do prac rządowych powrócił w 2000 roku, gdy został mianowany sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej. W wyborach do Parlamentu Europejskiego wystartuje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.