Jacek Piekara kontra Dorota Wellman. "Nie wiedziałem o procesie, mam zapłacić prawie pół miliona"

"Dobrze wiedzieć, że Dorocie Wellman nie grozi aborcja" - napisał w październiku 2016 roku Jacek Piekara. Dziennikarka zareagowała - skierowała sprawę do sądu, a ten teraz przyznał jej rację. Pisarz nie kryje oburzenia. "O procesie mnie nie zawiadomiono" - podkreśla.

Sąd wydał wyrok w sprawie wpisu Piekary o Wellman. "Do aborcji potrzebne jest zapłodnienie... Do zapłodnienia potrzebny jest seks... Dobrze wiedzieć, że Dorocie Wellman nie grozi aborcja" - napisał pisarz. W ten sposób zareagował na angażowanie się dziennikarki w Czarny Protest.

Reakcja Piekary

Czy to możliwe, że pisarz nie wiedział o postępowaniu sądowym? O decyzji sądu miał się dowiedzieć dopiero od komornika. Pełnomocnik Piekary złożył rzekomo do sądu pisma procesowe, w których domaga się przywrócenia terminu rozprawy.

Do 18 stycznia ma zostać złożone zażalenie na postanowienie sądu. - To już ostatnia deska ratunku - powiedział pisarz w rozmowie z TVP info. - Sąd nie uwzględnia żadnego mojego wniosku, przedstawiając kuriozalne uzasadnienie, a ja jedyne, czego chcę, to prawa do procesu! Sąd mi tego odmawia - dodał.