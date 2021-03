Jacek Międlar członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Prezes tłumaczy decyzję: "Podpisując legitymacje nie zauważyłem tej Międlara"

Decyzja SDP wywołała burzę, a w sieci pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Przyjęcie Jacka Międlara do SDP krytycznie oceniło wielu dziennikarzy. - Niestety SDP od jakiegoś czasu reprezentuje głównie siebie, a nie środowisko - stwierdził Tomasz Żółciak z "Dziennika Gazety Prawnej". W podobnym tonie wypowiedział się Jacek Harłukowicz z "Wyborczej". - Pomijając fakt, iż J.Międlar jest zwykłą antysemicką kreaturą, to jakim on jest dziennikarzem? Czy na legitymację SDP liczyć mogą wszyscy inni blogerzy? - spytał Jacek Harłukowicz. - SDP nie mogło upaść niżej - ocenił Dominik Wilczewski z "Przeglądu Bałtyckiego".