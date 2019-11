Jacek Jaśkowiak: przyjemnie startować z pozycji tego, który jest lekceważony

- Nie wiem, jak zagłosuje Grzegorz Schetyna. Ja jestem kandydatem PO na prezydenta – ucina spekulacje Jacek Jaśkowiak. Prezydent Poznania przyznaje, że decyzję o kandydowaniu na prezydenta RP podjął m.in. po wewnętrznych badaniach partii.

Jacek Jaśkowiak: przekazano mi wsparcie od Donalda Tuska

- Przez Romana Giertych przekazano mi wyrazy wsparcia, życzliwości i podziękowania, że się zdecydowałem. Jeśli ktoś klasy Donalda Tuska potrafi się tak wyrazić – otwarcie i nieanonimowo – to jest to bardzo istotne – zaznaczył Jacek Jaśkowiak.

Polityk bardzo wyraźnie zaprzeczył, że pod jego kandydaturą zbierano podpisy in blanco. Dodał, że jeśli ktoś formułuje jakieś zarzuty powinien to robić "z otwartą przyłbicą".

Taka ocena mogła się przyczynić do decyzji o starcie w wyborach. Nie miał na nią natomiast bezpośredniego wpływu Grzegorz Schetyna. – Dał mi ten raport, nie musiał nic mówić. […] My się inaczej komunikujemy – zdradził polityk, który – jak przyznał – "lubi finezję w komunikowaniu się".

Jacek Jaśkowiak: Morawiecki byłby trudniejszym przeciwnikiem niż Duda

- On już jest mu niepotrzebny. Kaczyński go nie szanuje, tak ja wcześniej gardził Szydło. To widać. Oczywiście będzie to kalkulował, ale takim ruchem mógłby ściągnąć uwagę mediów – stwierdził Jaśkowiak.