Jacek Czaputowicz podał się do dymisji. Kim jest były szef MSZ?

Jacek Czaputowicz 20 sierpnia złożył dymisję. Polityk był ministrem spraw zagranicznych od 9 stycznia 2018 roku. Już od kilku tygodni pojawiały się spekulacje, że Jacek Czaputowicz zrezygnuje z zajmowanej funkcji. Oficjalnie były już minister spraw zagranicznych potwierdził to właśnie w czwartek. To kolejny minister, który w ostatnich dniach podał się do dymisji. Wcześniej uczynił to minister zdrowia Łukasz Szumowski.