Izrael reaguje. "Sojusz Iranu z Rosją jest bardzo niebezpieczny"

Drugim jego wskazaniem jest transfer technologii do Iranu w zamian za pomoc Teheranu dla Moskwy`. - Jest bardzo prawdopodobne, że w Rosji zostanie otwarta fabryka produkująca irańskie drony. Irańczycy w eksporcie swoich technologii są świetni. Pomagają swoim partnerom samodzielnie budować, to co jest trudno przetransportować - podkreśla. I zaznacza, że "w ten sposób działa pomoc dla Huti w Jemenie czy dla Hamasu w Gazie". - Dostarczane są tam komponenty niezbędne do zbudowania broni. A wszystkie duże elementy są składane na miejscu – uważa Jarosław Kociszewski, ekspert ds. Bliskiego Wschodu.