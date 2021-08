Izrael. Coraz więcej nowych przypadków koronawirusa

W poniedziałek ministerstwo zdrowia Izraela odnotowało w sumie 8646 nowych infekcji. To najwyższy wynik od końca stycznia. W poprzednich dniach liczba zakażeń utrzymywała się jeszcze poniżej 6000. Liczba pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby wzrosła do 559, co stanowi najwyższy wynik od marca.