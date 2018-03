"Iustitia" chce wykluczyć kandydatów do KRS. Za "udział w niekonstytucyjnej procedurze"

W piątek Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" opublikowało wniosek zarządu o wykluczenie z organizacji siedmiu członków, którzy zgłosili udział w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa.

Zarząd "Iustitii" podkreślił, że sędziowie zostali dwukrotnie ostrzeżeni o konsekwencjach działania wbrew statutowi organizacji. Podczas XXII i XXIII Zebrania Delegatów apelowano, by w razie zgłoszenia swojej kandydatury do KRS, zrzec się członkostwa w stowarzyszeniu. W związku z tym, że siedmiu kandydatów do KRS tego nie uczyniło, zarząd "Iustitii" złożył wniosek o wykluczenie ich ze stowarzyszenia.