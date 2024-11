Islandia wybiera. Polacy wśród kandydatów do Althingu

W sobotę mieszkańcy Islandii udadzą się do urn, aby wybrać nowy skład Althingu, najstarszego parlamentu na świecie. Lokalne media obawiają się, że wpływ na frekwencję w okręgach południowych i północno-wschodnich może mieć pogoda. Wiele dróg jest nieprzejezdnych z powodu obfitych opadów śniegu. Służby drogowe robią wszystko, co możliwe, by je odśnieżyć.