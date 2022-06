Isakowicz-Zaleski: "DPS-y dla dzieci muszą zniknąć". Ksiądz uważa, że zakonnice nie powinny prowadzić takich miejsc

Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. Na pewno nie trzeba powoływać nowego urzędu, bo to byłby absurd. Te dwie instytucje mają ogromne możliwości, by bez sporu politycznego podjąć takie kroki i wypracować model, który byłby najlepszy. Jestem pewien, że wiele organizacji by się do tego włączyło. Wtedy politycy musieliby przyjąć to rozwiązanie, niezależnie od tego, kto rządzi czy będzie rządził. Uważam, że obaj rzecznicy to jest właściwy adres, by podjąć ten krok.