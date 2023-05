"To nieludzkie". Obywatel Szwecji stracony w Iranie

Skazany za terroryzm

Chaab żył w Szwecji przez 10 lat, do 2020 roku, kiedy to został zwabiony do Turcji i porwany przez irańskich agentów, a następnie przewieziony do Teheranu, pisze BBC. Został oskarżony o kierowanie grupą separatystyczną, odpowiedzialną za bombardowania rurociągów naftowych i inne ataki w Chuzestanie, w tym za atak na defiladę wojskową w mieście Ahvaz w 2018 roku, kiedy to zginęło 25 osób.