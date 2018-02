IPN szykanuje historyka? "Likwiduje się resztki pluralizmu"

Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie dr. Adam Puławski został przeniesiony. W praktyce ma to oznaczać odsunięcie go od badań naukowych. Dlaczego? Decyzja może wiązać się z nowelizacją ustawy o IPN. W obronie historyka stanęło prawie 130 naukowców.

Z Biura Badań Historycznych do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - tak wygląda kariera zawodowa Puławskiego w IPN. Nie sam jednak o niej zdecydował ale tak postanowiły władze Instytutu.

Puławski to autor książki "W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942)". Na skutek zmiany stanowiska został odsunięty od badań naukowych. Prawie 130 naukowców w liście do prezesa IPN dr. Jarosława Szarka stawiają tezę, dlaczego tak się stało. Jednocześnie krytykują ruch Instytutu i apelują o przywrócenie Puławskiego na poprzednie stanowisko.