IPN będzie ścigać byłych SS-manów. "Wytypowaliśmy 1,6 tys. osób, które mogą jeszcze żyć"

Andrzej Pozorski, zastępca Prokuratora Generalnego IPN, poprosił Interpol o sprawdzenie ilu funkcjonariuszy nazistowskich obozów koncentracyjnych wciąż żyje. - Mamy moralny obowiązek, aby tę sprawę doprowadzić do końca - powiedział.

IPN wraca do sprawy, która została rozpoczęta w latach 60. i 70. - Wytypowaliśmy listę 1,6 tys. osób, co do których zachodzi prawdopodobieństwo, że jeszcze mogą żyć - mówił zastępca Prokuratora Generalnego w programie "Minęła 20" w TVP INFO.