Inżynier to dobra ścieżka kariery

Transformacja, jakiej jesteśmy świadkami, obejmuje nowe modele biznesowe, a także cyfryzację produktów i usług. Tak innowacyjne rozwiązania wymagają jednak szczególnego podejścia oraz kontroli, co prowadzi do powstawania nowych stanowisk pracy. Energetyka, inżynieria, informatyka czy budownictwo należą do jednych z prężnie rozwijających się dziedzin gospodarczych. Politechnika Częstochowska proponuje kształcenie w nowoczesnych oraz tradycyjnych branżach ale w nowoczesnej odsłonie, której hasłem przewodnim jest interdyscyplinarność. Z myślą o maturzystach Uczelnia oferuje kierunki techniczne z przyszłością, których absolwenci będą najbardziej pożądanymi specjalistami na rynku pracy. Współpraca Uczelni z przemysłem gwarantuje kształcenie wykwalifikowanej kadry również w zawodach ekonomicznych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w licznych projektach badawczych oraz konferencjach naukowych, co pozwala im rozwijać swoje umiejętności i zdobywać cenne doświadczenie na etapie studiów.