Interwencja radnych PiS. Nie podobała im się akcja miejskiej biblioteki

"31 października w Ameryce obchodzony jest Halloween. To święto już w latach 90. przywędrowało do Polski i z każdym rokiem robi się coraz bardziej popularne. Badacze podkreślają jego europejskie korzenie i zbliżoną formę do dożynkowych festiwali połączonych z czczeniem zmarłych. W naszych bibliotekach proponujemy wystawki nawiązujące do tego święta. Przygotowaliśmy nie tylko ciekawe książki z literatury grozy, lecz także pozycje lżejsze, a niemniej ciekawe. Mamy też piękne jesienne dekoracje z dynią jako motywem przewodnim. Zapraszamy!" - brzmiało ogłoszenie.