Internauci wyśledzili Bartosza Donarskiego, który skatował szczeniaka. Jest w Szkocji

Przerażające zachowanie Bartosza Donarskiego z Chełmży, który skatował szczeniaka, oburzyło internautów. Choć to prokuratura i policja zajęły się jego poszukiwaniem, udało się go wyśledzić użytkownikom sieci.

Czteromiesięczny szczeniak Fijo dochodzi do siebie pod okiem weterynarzy z kliniki rehabilitacyjnej współpr. Miesiąc temu trafił tam skatowany przez Bartosza Donarskiego z Chełmży. Za mężczyzną wydano list gończy - informowaliśmy w piątek w WP . Na stronie internetowej kujawsko-pomorskiej policji można znaleźć zdjęcie i rysopis mężczyzny. Internauci błyskawicznie ruszyli do akcji.

Mężczyznę wyśledzono w Szkocji, a znalezisko internautów nagłośniła Agnieszka Gozdyra - dziennikarka Polsat News i znana miłośniczka zwierząt. "Szukacie Państwo listem gończym tego typa. Pobił szczeniaka i doprowadził go do paraliżu. Internauci go namierzyli - jest w Szkocji. Oto jego miejsce pracy. Co dalej z tym Państwo zrobią?" - pisała Gozdyra do Mariusza Ciarki, rzecznika Policji. Później poinformowała, że ustalenia internautów zostały już przekazane policji z Bydgoszczy, która szuka podejrzanego.