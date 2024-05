Inteligentne wózki na zakupy polskiej marki ZeroQs zmieniają sposób w jaki robimy zakupy. Wygodnie, szybko i bez kolejek

Wyobrażenie, a rzeczywistość - i tak swoje trzeba odstać.

Teoretycznie istnienie wspomnianych kas powinno doprowadzić do skrócenia kolejek, z uwagi na zwiększenie czynnych stanowisk kasjerskich, przy jednoczesnej redukcji zatrudnionego personelu obsługującego tradycyjne kasy. W praktyce jednak proces własnoręcznego skanowania wielu produktów w takiej kasie jest na tyle długi, że wspomniane problemy z kolejkami nie zniknęły. Składa się na to kilka czynników: przede wszystkim wysokie ryzyko popełnienia błędu podczas ważenia i skanowania produktów, przez co wymagane stało się wprowadzenie dodatkowego, dedykowanego stanowiska asystenta kas samoobsługowych. Jeżeli na takiego pracownika trzeba poczekać, doświadczenie zakupowe klienta zauważalnie spada. Najbardziej dobitnym tego przykładem jest praktyka łączenia stanowiska kasjera i asystenta kas samoobsługowych, starającego się obsłużyć obie strefy sklepowe jednocześnie. Do tego dochodzi kwestia objętości koszyków - im większe zakupy, tym większa możliwość wystąpienia błędu, a sam proces skanowania i pakowania zakupów staje się nieporęczny, w szczególności przy większych gabarytach. Z kas samoobsługowych próbują korzystać także osoby starsze, dla których interfejs często jest nieintuicyjny, a dodatkowo mają niemałe problemy z ważeniem warzyw i owoców. To wszystko prowadzi do konkluzji, że choć kasy samoobsługowe w widoczny sposób zainteresowały konsumentów, którzy faktycznie z nich korzystają, licząc na ominięcie kolejek, to jednak w perspektywie długoterminowej często prowadzą one do frustracji, w szczególności w godzinach szczytu, gdy ta kolejka jeszcze bardziej się wydłuża. Naturalnie, w naszych głowach rodzi się pytanie - czy już zawsze będziemy skazani na stanie w kolejkach?