Inny Ojciec Mateusz. Tak dzisiejszy odcinek widzą internauci

Dziś TVP wyemituje odcinek serialu "Ojciec Mateusz", który od wczoraj wzbudza ogromne kontrowersje. Według medialnych doniesień ma w nim pojawić się uchodźca, który zostanie posądzony o podłożenie ładunku wybuchowego na placu zabaw.

Tę rolę miał zagrać Mikołaj Woubishet, który jednak wycofał się. Na facebookowym profilu wytłumaczył swoją decyzję: "Mimo, że grałem już w serialach kilka razy przybyszów z najodleglejszych zakątków świata, to nigdy nie dostałem propozycji roli, która w moim odczuciu bazuje na bolesnym stereotypie złego muzułmańskiego uchodźcy. Nie chciałem firmować tego swoją twarzą, bo się zwyczajnie z tym nie zgadzam".

Chodzi o zajawkę do dzisiejszego odcinka. Brzmi ona następująco: "do Sandomierza mają przybyć cztery arabskie rodziny. Mieszkańcy są zaniepokojeni. Tymczasem na placu zabaw dla dzieci wybucha petarda domowej roboty. To zamach terrorystyczny czy chuligański wybryk?"